В Сергиевом Посаде проведут открытые занятия по петанку в парке

Открытые занятия по петанку для гостей старше шести лет пройдут 22 и 25 сентября в парке «Скитские пруды» Сергиева Посада. В программе недели также йога, танцы, тренировки и забег «5 верст», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новая неделя в парке «Скитские пруды» начнется 21 сентября с танцевального вечера в досуговом центре «Под Крышей». Участвовать смогут гости старше 16 лет.

22 сентября на свежем воздухе пройдет открытое занятие по петанку для всех желающих от шести лет. Еще одна игра состоится 25 сентября в 16:00. На йогу 24 сентября в 10:00, занятия английским языком 25 сентября в 11:00 и танцевальные мастер-классы необходима предварительная запись по телефонам, указанным в расписании.

В пятницу центр «Под Крышей» проведет оздоровительную программу «Здоровая спина» для участников от 12 лет и функциональную силовую тренировку. Спортивную неделю завершит еженедельный старт бегового сообщества «5 верст»: 27 сентября в 09:00 участники соберутся у главного входа в парк. К забегу допускаются гости от 14 лет.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

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