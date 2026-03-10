В Сергиевом Посаде отметили 95-летие комплекса ГТО

Соревнования к 95-летию комплекса ГТО прошли 9 марта в спорткомплексе «Луч» в Сергиевом Посаде. На старт вышли команды восьми образовательных учреждений округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники проверили свои силы в нескольких дисциплинах: отжиманиях, подтягиваниях, наклоне вперед из положения стоя, прыжках в длину с места, упражнениях на пресс и плавании. Школьники выполнили нормативы и оценили уровень физической подготовки.

«Ребята активно записываются на сдачу норм ГТО в последних классах, потому что это дает дополнительные баллы при поступлении. Но я им всегда объясняю, что сдавать нужно начинать с младших классов, чтобы подготовиться заранее, иначе на последнем этапе ничего не получится», — сказала Наталья Филимонова, учитель физкультуры Сергиево-Посадской гимназии имени И. Б. Ольбинского.

Комплекс ГТО за 95 лет неоднократно менялся и продолжает развиваться. В 2026 году в перечень нормативов добавят новый вид испытаний — управление БПЛА. Московская область станет пилотным регионом, а Сергиев Посад — одной из первых экспериментальных площадок, где протестируют нововведение.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.