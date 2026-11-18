Третий турнир по футзалу памяти воина-разведчика Александра Толмачева и жителей округа, погибших при исполнении воинского долга в ходе СВО, пройдет 21 ноября в спорткомплексе ЦСКА. В соревнованиях выступят восемь команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественное открытие турнира состоится 21 ноября в 10:00 в спорткомплексе ЦСКА по адресу: улица Замышляева, дом 1А. Вход свободный.

В соревнованиях примут участие восемь команд из Сергиева Посада и Москвы, в том числе представители силовых ведомств. Участников разделят на две группы, победителя определят по итогам игрового дня. В этом году лучшие игроки в различных номинациях получат специальные призы, названные в честь погибших товарищей.

Турнир впервые провели в 2024 году по инициативе друзей и близких Александра Толмачева. Идею поддержали депутат Госдумы Сергей Пахомов и администрация Сергиево-Посадского округа. Александр увлекался командными видами спорта: играл в баскетбол и флорбол, представлял Сергиев Посад в составе городской футбольной сборной.

«Память важна не только сама по себе — для нас эти люди по-прежнему с нами. Мы сохраняем их в сердцах и вспоминаем через футбол, через наше сообщество», — сказал председатель федерации футбола Сергиево-Посадского городского округа Аркадий Ткач.

Соревнования организовала федерация футбола Сергиево-Посадского округа при поддержке депутата Госдумы Сергея Пахомова, содействии министерства физической культуры и спорта Московской области, администрации округа, спорткомплекса ЦСКА и 12-го Главного управления Минобороны.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.