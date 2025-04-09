В Сергиево-Посадском округе прошла «Космическая зарядка» с олимпийским чемпионом

Спортивную разминку в рамках Всероссийского марафона «Сила России» для младших школьников на территории музея ракетно-космической техники им. С. П. Королева в ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности», входящем в госкорпорацию «Роскосмос», провел олимпийский чемпион, депутат Мособлдумы Александр Легков, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Он лично показал школьникам комплекс упражнений, которые помогают поддерживать форму и бодрость духа. Площадка выбрана не случайно — в преддверии Дня космонавтики музей ракетно-космической техники им. С. П. Королева в Пересвете стал символичным местом для проведения зарядки, напоминая участникам о достижениях страны не только в спорте, но и в науке и освоении космоса. Именно здесь проходили наземные испытания знаменитой ракеты-носителя Р7 «Восток», на которой 63 года назад впервые отправился в космос Юрий Гагарин.

Юным пересветовцам провели экскурсию по территории и музею, где они узнали о ключевых этапах развития отечественной космонавтики и героях-первопроходцах. Также школьникам показали макеты ракет и уникальный экспонат — спускаемый аппарат «Союз ТМА», который был в космосе.

«Нам больше всего запомнилось видео про космос и ракета. Было интересно и познавательно», — поделились ученицы 2 «А» класса школы № 5.

Александр Легков добавил, что такие мероприятия не только укрепляют физическое здоровье, но и формируют у школьников чувство гордости за свою страну. Совмещение спорта и познавательных мероприятий помогает воспитать разносторонних, целеустремленных и патриотично настроенных граждан.

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