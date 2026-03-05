В Сергиево-Посадском округе прошел турнир памяти ОМОНа

Турнир по дзюдо «Мемориал Александра Ваганова» прошел 3 марта во дворце спорта «Метеор» в Пересвете Сергиево-Посадского округа. В соревнованиях, посвященных памяти сотрудников местного ОМОНа, приняли участие 80 юных спортсменов из Подмосковья и Владимирской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четвертый ежегодный турнир собрал дзюдоистов в возрасте от 10 до 13 лет из Сергиево-Посадского округа, Ивантеевки и Владимирской области. Соревнования посвятили памяти сотрудников ОМОНа Сергиево-Посадского городского округа.

Участников поприветствовали известные спортсмены, депутат окружного совета Анна Солдатова, а также ветераны и действующие бойцы ОМОНа «Пересвет». Для юных дзюдоистов турнир стал не только возможностью проявить себя, но и частью гражданско-патриотического воспитания.

В командном зачете победу одержал клуб «Каскад» из Скоропусковского. Второе место заняли хозяева татами из клуба «Метеор», третье — спортсмены сергиевопосадского клуба «Щит». Турнир прошел при поддержке администрации и совета депутатов округа, а также отряда ОМОН «Пересвет».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.