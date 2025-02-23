В Сергиево-Посадском округе прошел фестиваль фигурного катания

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На Ледовой арене имени С. В. Федорова в Сергиевом Посаде прошел фестиваль Московской области по фигурному катанию «Кубок Хрустального льда», сообщили в пресс-службе округа.

Свое мастерство продемонстрировали участники разных возрастов: новички от 4 лет, подростки и взрослые спортсмены старше 30 лет. Все они собрались из разных городов области — Ивантеевки, Щелкова, Дмитрова и Сергиева Посада.

Фестиваль проходит уже второй сезон. Первый турнир состоялся в декабре прошлого года и привлек большое внимание спортивного сообщества.

По итогам фестиваля всех участников наградили грамотами, призами и памятными подарками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.