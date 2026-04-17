В Сергиево-Посадском округе наградили победителей Школьной лиги

Торжественная церемония награждения победителей и призеров «Школьной лиги» прошла 16 апреля в управлении образования Сергиево-Посадского округа. В сезоне состоялось 260 спортивных игр и 240 шахматных партий, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сезон сергиевопосадской «Школьной лиги» завершился масштабной программой соревнований. Участники провели 260 матчей по игровым видам спорта и сыграли 240 шахматных партий. Лучших спортсменов отметили грамотами и благодарственными письмами.

По итогам турнира юноши школы №21 стали призерами по волейболу, а представители школы №11 — по футзалу и шахматам. Лицей №24 и школа №1 получили грамоты управления образования. Коллектив школы №18 удостоен благодарственного письма главы округа. Учащиеся школы №16 завоевали четыре бронзовые награды.

Чемпионами по волейболу стали спортсмены богородской школы №28, они получили почетную грамоту главы. Юноши гимназии №5 победили в стритболе и стали призерами по шахматам. Девушки хотьковской школы №5 выиграли соревнования по футзалу. Грамотой главы округа также отмечены спортсмены школы №14.

Главный трофей — кубок «Школьной лиги» — завоевала гимназия №5, набравшая 68 баллов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.