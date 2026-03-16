В Селятино открыли памятник хоккеисту Владимиру Мышкину

Памятник легендарному вратарю Владимиру Мышкину открыли 14 марта у ледовой арены в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. После церемонии прошел товарищеский матч ветеранов «Динамо» и символической сборной НГО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Торжественная церемония прошла у ледовой арены, которая носит имя Владимира Мышкина. Под звуки оркестра у входа открыли монумент, посвященный легенде советского и российского хоккея. Скульптура изображает вратаря в характерной стойке и встречает посетителей арены.

На мероприятие приехали коллеги и друзья Мышкина из хоккейного мира, ветераны «Динамо», а также официальные гости. Среди них — начальник теруправления Селятино Владимир Матвеев, депутаты Московской областной думы и окружного совета депутатов, генеральный директор «ВТБ-Арены» Станислав Ковалев, чемпион мира Андрей Николишин, Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин, Михаил Тюркин и Алексей Прудников.

В этот день Владимир Мышкин принимал поздравления не только в связи с открытием памятника, но и по случаю вручения ордена «За заслуги перед Отечеством». После церемонии на льду состоялся товарищеский матч между командой ветеранов «Динамо» и символической сборной НГО. Игра получилась зрелищной и собрала многочисленных болельщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.