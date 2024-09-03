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В Щелкове в честь Дня города состоялись соревнования по баскетболу

На спортивной базе «Юность» организовали праздничные соревнования по баскетболу в честь Дня города Щелково. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняли участие 24 команды из Щёлково, Монино, Фрязино, Лосино-Петровского и Красноармейска. Соревнования проходили в трех возрастных категориях: 2011 год рождения и старше.

Вот как распределились места. 2011 год рождения и младше: 1 место — Центр (городской округ Щёлково); 2 место — Девчата Центр (городской округ Щелково); 3 место — Центр 2 (городской округ Щелково). 2009–2010 годы: 1 место — ЛосПетрос (городской округ Лосино-Петровский); 2 место — Каскад (городской округ Щелково); 3 место — Центр 2 (городской округ Щелково). 2008 год рождения и старше: 1 место — ИОН (городской округ Лосино-Петровский); 2 место — Ветераны Центр (городской округ Щелково); 3 место — Каскад (городской округ Щелково).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье – регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», - добавил глава области.