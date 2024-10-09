В Щелкове состоится мини-футбольный турнир памяти Леонида Твердохлебова

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» 13 октября пройдет традиционный мини-футбольный турнир, посвященный памяти Леонида Андреевича Твердохлебова — главы Щелковского района и большого поклонника футбола. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Уже в третий раз под сводами нашего любимого манежа встретятся ветеранские команды. В этот раз в гости к ветеранам щелковского «Спартака» приедут команды из Ярославля, Конаково и Гусь-Хрустального.

Перед началом турнира состоится торжественное возложение цветов к мемориалу Л. А. Твердохлебова. Церемония начнется в 10:30, а стартовый свисток прозвучит в 11:00.

Проведение подобного турнира стало не только традицией, но и долгожданным событием для многих друзей и соратников Леонида Андреевича. В этот день близкие по духу и амбициозные по характеру любители спорта могут встретиться, пообщаться и вспомнить былые времена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.