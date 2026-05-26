В Щелкове провели первый Кубок главы по дзюдо

Первый Кубок главы по дзюдо прошел в городском округе Щелково. В турнире приняли участие юные спортсмены из нескольких муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дзюдо для Щелкова является одним из ключевых видов спорта. Щелковская спортивная школа олимпийского резерва под руководством Джумбера Абуладзе воспитала чемпионов мира, победителей и призеров международных соревнований. Благодаря этим достижениям округ называют подмосковной столицей дзюдо.

На татами встретились спортсмены из Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского, Черноголовки, Звездного городка, Богородского и Раменского. Турнир объединил представителей всего 129-го округа. В церемонии открытия участвовали ветераны СВО, заслуженные тренеры России, наставники и родители.

«Кубок главы по дзюдо — пока пилотный проект. Но в перспективе он должен стать полноценной частью спортивного календаря округа. Будем развивать направление, поддерживать тренеров и наших талантливых спортсменов», — сказал глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

В округе продолжают развивать и расширять школу олимпийского резерва. Дополнительное помещение для занятий определили на базе школы № 17. В июне там пройдет первая показательная тренировка в рамках партийного проекта «Единой России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.