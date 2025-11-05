В Щелкове прошло первенство по художественной гимнастике

В универсальном спортивном комплексе «Подмосковье» городского округа Щелково в период с 31-го октября по 2-е ноября состоялось первенство по художественной гимнастике «Радуга осени». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Этот традиционный осенний турнир проводится уже много лет, однако в стенах УСК «Подмосковье» проходит впервые. За три дня проведения масштабного события под сводами манежа выступило более 800 гимнасток из ДЮСШ, СШОР, спортивных клубов Московской области и других регионов Российской Федерации. Среди участниц были даже спортсменки из Иркутска и Первоуральска.

Возраст девочек составлял от 3 до 18 лет. Участие принимали как совсем юные спортсменки, которые только начинают свой путь к вершинам мастерства, так и уже опытные гимнастки, которые соревнуются по программе мастеров спорта.

Каждый день соревнований включал в себя групповые, парные и одиночные выступления с предметами (булавы, мяч, лента, обруч, скакалка) и без предметов. Событие проходило в соответствии с действующими правилами международной федерации гимнастики (FIG) и нормативными требованиями Всероссийской федерации художественной гимнастики. Беспристрастное судейство на конкурсе обеспечивала спортивный судья всероссийской категории Ирина Александровна Владимирова.

Щелковские гимнастки на первенстве продемонстрировали высокий уровень мастерства. Блестяще выступила по программе мастеров спорта Лиза Романова — гимнастка заняла первое место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.