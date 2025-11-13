В Щелкове прошли соревнования специальной олимпиады по баскетболу

Более 60 спортсменов стали участникам соревнований по баскетболу Специальной Олимпиады Московской области в Щелково, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

За призовые места боролись 8 команд из разных городских округов Подмосковья. Участниками турнира стали воспитанники школ, школ-интернатов, детских домой для детей с ограниченными возможностями здоровья и психоневрологических интернатов.

По итогам соревнований в категории «юноши 12-15 лет» победителем стала команда Школы-интерната «Абсолют» (Серпухов), второе место занял коллектив Общеобразовательной школы № 9 для обучающихся с ОВЗ (Егорьевск). Тройку лиедров замкнули спортсмены из Глуховской школы-интернат № 2 (Богородский г. о.).

В возрастной группе юниоров 16-21 года также победила команда Школы-интерната «Абсолют» (Серпухов), а вторыми стали баскетболисты Глуховской школы-интернат № 2 (Богородский г. о.). «Бронзу» завоевали представители Старогородковской СКОШИ им. А. В. Фурагиной /Физкультурно-оздоровительного клуба для спортсменов-инвалидов «Одинец».

Соревнования по баскетболу Специальной Олимпиады Московской области прошли 11 ноября в Щелково на базе спортивного комплекса «Подмосковье» в соответсвии с целями федеральной программы «Спорт России».

Специальная Олимпиада (Special Olympics) — всемирное движение, занимающееся организацией физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для лиц с нарушениями интеллекта. Отделения Специальной Олимпиады России действуют в 70 регионах России и развивают 35 видов спорта. Ежегодно в Московской области соревнования по нескольким видам спорта в рамках Специально Олимпиады: лыжным гонкам, плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, баскетболу, волейболу и мини-футболу. По итогам областных соревнований по лучшему результату в каждой возрастной группе по соответствующей дисциплине определяются кандидаты на участие во Всероссийских соревнованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.