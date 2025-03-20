В Щелкове прошли соревнования по мини-футболу специальной олимпиады Подмосковья

В городском округе Щелково состоялись соревнования по мини-футболу специальной олимпиады Московской области. Участниками стали команды девяти учебных заведений Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях приняли участие 72 спортсмена из городских и муниципальных округов: Щелково, Егорьевск, Шаховская, Богородский, Кашира, Мытищи, Серпухов и Одинцово.

В возрастной группе спортсменов 12-15 лет победителем стала команда «Шаховская школа-интернат-1», второе место заняли футболисты из егорьевской команды «ОШ № 9 для обучающихся с ОВЗ», а замкнул тройку лидеров второй состав команды из Шаховской школы-интерната. Четвертое место заняли спортсмены из городского округа Серпухов в составе команды ФСКИ «Равные возможности».

Также в соревнованиях этой возрастной группы приняли участие команды «Глуховской Школы-интерната № 2» из Богородского городского округа и «Каширской коррекционной ОШИ».

В возрастной группе спортсменов 16 лет и старше места на пьедестале распределились следующим образом: победителями стали спортсмены Старогородковской СКОШИ им. Фурагиной А. В. «Одинец» из Одинцовского городского округа, второе место заняли футболисты «Школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» городского округа Мытищи, а хозяева турнира из щелковской «Школы № 5 для обучающихся с ОВЗ» стали бронзовыми призерами.

Турнир организован региональным отделением Общероссийской общественной благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России» по Московской области и министерством физической культуры и спорта Подмосковья в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Развитием специального олимпийского движения в России занимается общероссийская общественная благотворительная организация помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». Организация проводит всероссийские соревнования и олимпиады по отдельным видам спорта, комплектует и направляет сборные команды на европейские и мировые соревнования, организует общероссийские семинары, обучает тренеров и судей, выпускает методическую литературу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.