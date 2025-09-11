В Щелкове прошли соревнования по легкой атлетике в рамках Специальной Олимпиады Московской области

10 сентября на стадионе «Спартак» имени Николая Николаевича Озерова в городском округе Щелково прошли традиционные соревнования по легкой атлетике в рамках Специальной Олимпиады Московской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В спортивном мероприятии приняли участие около 90 атлетов из Щелкова, Электростали, Мытищ, Егорьевска, Шатуры и других городов. В общей сложности на соревнованиях было представлено 16 муниципальных образований. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды соревновались на дистанциях 100, 200, 400 м, а также в прыжках в длину с разбега, толкании ядра и эстафете 4×100 м в возрастных группах 12-15 и 16-21 лет.

Соревнования проходили в дружеской и поддерживающей атмосфере. Каждый спортсмен продемонстрировал не только свои физические возможности, но и силу духа, настойчивость и стремление к победе.

Специальная Олимпиада — это уникальное движение, которое предоставляет возможность людям с ограниченными возможностями проявить себя в спорте, укрепить здоровье, развить социальные навыки и почувствовать себя полноправными членами общества. Участие в таких соревнованиях — это не просто шанс завоевать медали, но и возможность преодолеть себя, поверить в свои силы и стать примером для других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.