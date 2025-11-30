В Щелкове прошла спартакиада работников налоговых органов Подмосковья

Спартакиада среди работников налоговых органов Московской области состоялась 29 ноября на территории УСК «Подмосковье» в городском округе Щелково. В соревнованиях приняли участие команды из Подмосковья, а также представители налоговых органов из Рязанской, Калужской и Тамбовской областей, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Мероприятие проходило на центральной арене манежа и других спортивных площадках комплекса. В спартакиаде участвовали лучшие команды-финалистки налоговых органов Московской области, а также сборные по отдельным видам спорта из других регионов.

Торжественное открытие соревнований сопровождалось приветственными словами организаторов и почетных гостей. Директор УСК «Подмосковье», депутат совета депутатов городского округа Кирилл Строков также обратился к участникам с напутственным словом.

Участники соревновались в шести дисциплинах: дартс, мини-футбол, эстафета по легкой атлетике, волейбол, настольный теннис и шахматы. Представители спорткомплекса отметили, что спартакиада стала праздником единства и командного духа.

«Сегодняшняя спартакиада стала настоящей феерией позитива и уникального единства! Каждый матч, каждое состязание не только стали испытанием спортивных качеств, но и позволили сотрудникам проявить свои лучшие качества: настойчивость, стремление к победе и умение работать в команде», — рассказали представители спорткомплекса.

В завершение года такие мероприятия помогают участникам отвлечься от повседневных забот, восстановить силы и укрепить связи между коллегами. Спартакиада способствует развитию корпоративного духа и поддержанию здорового образа жизни среди работников налоговых органов.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, от усилий работающей команды в Подмосковье зависит не только развитие, но и наша победа.

«Времена сложные, и от того, что каждый из членов нашей команды делает на своем месте, от наших совместных усилий, от взаимопонимания зависит не только строительство дорог и работа поликлиник, зависит самое главное — наша победа», — добавил Воробьев.