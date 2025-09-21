В Щелкове юношеская сборная России по футзалу встретилась с соперниками из Ирана

В городском округе Щелково на базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» прошел первый товарищеский матч по футзалу. На поле встретилась юношеская сборная России по футзалу U-17 и сборная Ирана, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

В состав российской команды вошли ребята из разных городов нашей страны, а руководит ей Сергей Абрамов. Первый матч состоялся 19-го сентября, однако по его результатам «хозяева» потерпели поражение. Наши парни уверенно открыли счет и уже к 6-й минуте вели 2:0 — отличились Владислав Рогов и Максим Другов. К середине первого тайма гостям удалось отыграть один мяч, после чего команды ушли на перерыв. Во втором тайме иранский игрок Хоссейн Юсефи оформил гол, сравняв счет. А за семь минут до финального свистка его тиммейт Амир Абдолразаги заколотил третий мяч и тем самым вывел иранцев вперед.

Несмотря на такой исход игры, наша сборная была настроена на реванш во втором матче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.