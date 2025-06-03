В Рузском округе стартовало первенство России по софтболу

2 июня в поселке Тучково Рузского муниципального округа стартовало первенство России по софтболу. В торжественном открытии чемпионата приняли участие глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и президент федерации софтбола России Вячеслав Смагин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В Рузский муниципальный округ приехали победители отборочных этапов из разных уголков нашей страны, чтобы в честной борьбе определить, какая команда достойна звания чемпиона. Соревнования пройдут со 2 по 8 июня включительно на базе софтбольного клуба «Карусель». В каждый из указанных дней игры начинаются с 10:30.

В чемпионате участвуют команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Костромской областей, а также из Республики Крым.

«Искренне желаю всем спортсменкам максимально проявить свои таланты, командам — конечно же, удачного старта и достойных результатов, а болельщикам ярких и запоминающихся впечатлений от игр первенства!» — поздравил софтболисток глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.