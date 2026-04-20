В Рузском округе провели забег памяти Космодемьянской и Волошиной

Легкоатлетический забег памяти Зои Космодемьянской и Веры Волошиной прошел 18 апреля в деревне Петрищево Рузского округа в рамках марафона «Сила России». Соревнование посвятили 81-й годовщине Великой Победы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортивный праздник объединил жителей и гостей округа разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Участники продемонстрировали хорошую физическую подготовку и стремление к победе. Забег стал данью памяти Герою Советского Союза Зое Космодемьянской и Герою России Вере Волошиной.

Соревнование открыли глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев и председатель совета депутатов Ирина Вереина. Победителей и призеров наградили заместители главы округа Тамара Пирогова и Людмила Егорова.

«Подобные мероприятия не только развивают спорт в нашем округе, но и помогают сохранить память о героическом прошлом нашей страны. Они воспитывают в молодежи патриотизм и любовь к Родине. Благодарю спортсменов за активное участие и проявленный спортивный дух, а организаторов — за проведение значимого события», — отметил Александр Горбылев.

Глава округа подчеркнул, что память о героях вдохновляет на новые достижения и объединяет поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.