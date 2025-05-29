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В Рузском округе прошли игры по софтболу

В поселке Тучково Рузского муниципального округа на базе софтбольного клуба «Карусель» прошли игры первенства Московской области по софтболу среди девушек 9-13 лет. В турнире приняли участие команды Московской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По результатам первенства команда «Карусель» из Рузского муниципального округа заняла 3-е место. Команды награждены кубками, грамотами и медалями.

«Поздравляю юных спортсменок и их тренеров с успешным выступлением и желаю побед в будущих сезонах!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Мероприятие прошло в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Напомним, в Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.