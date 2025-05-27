В Рузском округе прошел турнир по общей физической подготовке

В поселке Тучково состоялся открытый турнир Рузского муниципального округа по общей физической подготовке. Поприветствовать участников и наградить победителей приехала заместитель главы Рузского муниципального округа Тамара Пирогова. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире приняли участие ребята из различных спортивных секций и общеобразовательных учреждений, в том числе и учащиеся Тучковской школы № 1.

Программа соревнований включала в себя бег, в зависимости от возрастной группы, подтягивание, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места и поднятие туловища из положения лежа на спине за одну минуту.

Тучковские школьники добились впечатляющих результатов:

1 место — Каримова Диляра (1а класс) Маковская Валерия (3г класс), Новоселов Артем (3в класс), Мигачева Полина (4б класс);

2 место — Фомин Никита (1а класс), Крикова Ксения (3г класс), Толмачева Варвара (4б класс), Трофимов Дмитрий (4а класс);

3 место — Нихмонов Касим (1а класс), Ныркова Алиса (3г класс), Кшнякина София (5б класс), Ефремов Дмитрий (5б класс).

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями.

«Соревнования показали высокий уровень подготовки юных спортсменов Рузского округа. Радует активное участие ребят из различных спортивных секций и школ. Это вдохновляет на дальнейшую поддержку развития детского спорта», — сказала Пирогова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.