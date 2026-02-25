сегодня в 17:27

В Рузском округе пройдут матчи Евразийской лиги по водному поло

Соревнования 18-го тура Евразийской лиги по водному поло среди женских команд состоятся 28 февраля и 1 марта во Дворце водных видов спорта «Руза» в Подмосковье. Клуб «Штурм-2002» примет «Югру» из Ханты-Мансийска, начало игр в 12:00, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подмосковный «Штурм-2002» проведет домашние встречи против «Югры» в рамках 18-го тура Евразийской лиги. Командам предстоит борьба за очки, поэтому зрителей ожидает напряженное и зрелищное противостояние равных соперников.

«Приглашаю болельщиков и всех жителей на матчи Евразийской лиги. Наш «Штурм-2002» играет на высоком уровне, и команде необходима поддержка родных трибун. Нам выпала честь принимать «Югру» — команду из северного региона страны, который славится международными успехами в водном поло. Приходите увидеть противостояние сильнейших команд России», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Матчи пройдут во Дворце водных видов спорта «Руза». Начало встреч — в 12:00, вход для зрителей свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.