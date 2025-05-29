В Рузском округе пройдет первенство России по софтболу

В поселке Тучково Рузского муниципального округа с 2 по 8 июня 2025 года на базе софтбольного клуба «Карусель» пройдут игры первенства России по софтболу среди девушек 9-13 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире примут участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Костромской областей, а также Республики Крым.

Проводиться первенство России будет по адресу п. Тучково, ул. Советская, д. 17а. В период проведения все игры начинаются с 10.30.

Организаторы приглашаю всех любителей спорта на первенство России по софтболу в Рузский муниципальный округ.

Мероприятие пройдет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В Рузском муниципальном округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.