В Рузском округе Подмосковья прошел муниципальный этап ГТО

Муниципальный этап фестиваля Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» прошел 16 апреля на стадионе «Урожай» в Рузском округе. В соревнованиях приняли участие учащиеся общеобразовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Урожай» собрались школьники округа, чтобы продемонстрировать физическую подготовку и навыки в дисциплинах комплекса ГТО. Участников приветствовал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ребята соревновались в беге на различные дистанции, подтягиваниях, отжиманиях, наклонах вперед и метании мяча. По итогам испытаний судейская коллегия определила лучших спортсменов в каждой возрастной категории. Победителям предстоит представить округ на региональном этапе.

«Особую благодарность выражаю педагогическому составу школ, судейской коллегии и всем организаторам мероприятия. Администрация округа поддерживает развитие массового спорта и внедрение комплекса ГТО в образовательных учреждениях. Впереди у победителей — участие в региональных соревнованиях. Желаю дальнейших успехов и новых достижений! Мы создаем все условия для того, чтобы дети росли здоровыми и спортивными!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.