В Рузском округе 24 сентября провели жеребьевку Единой школьной лиги

Единая школьная лига проходит в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева в рамках федеральной программы «Спорт России». В сезоне 2026/2027 за победу поборются команды гимназии № 1 Рузы, школ № 2 и № 3 Рузы, Тучковской школы № 1, Тучковской школы имени П. Ф. Дужева, Дороховской школы, Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л. М. Доватора и Нестеровского лицея.

В программу вошли шесть дисциплин: футзал, волейбол, баскетбол 3×3, шахматы, настольный теннис и киберспорт. Первые матчи по волейболу пройдут 14 октября в спортивных залах гимназии № 1 Рузы. В этом сезоне также появилась семейная школьная лига. Вместе с детьми выступят родители, совершеннолетние братья и сестры, бабушки и дедушки. Семейные команды будут соревноваться во всех дисциплинах, кроме киберспорта. Их результаты войдут в общий зачет школы.

В прошлом сезоне лига объединила 653 школы из 56 муниципалитетов Подмосковья и более 50 тыс. участников — рекордное число за историю проекта. Победители муниципального этапа представят Рузский округ на региональных соревнованиях в марте 2027 года.

«Стартовые протоколы определены, команды готовы к борьбе. Желаю нашим школьникам ярких побед, командного духа и верных друзей на спортивных площадках!» — сказал глава Рузского округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского округа Андрей Сорокин отметил, что лига помогает школьникам взаимодействовать друг с другом и ощутить дух здорового соперничества.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.