В Рузском округе 24 сентября откроют муниципальный этап школьной лиги

Торжественное открытие муниципального этапа Единой школьной лиги Московской области состоится 24 сентября в 15:00 в Молодежном центре Рузы. В соревнованиях примут участие команды гимназии № 1 Рузы, Рузских школ № 2 и № 3, Тучковских школ № 1 и имени П. Ф. Дужева, Дороховской школы и Нестеровского лицея.

Школьники будут соревноваться в футзале, волейболе, баскетболе 3×3, шахматах, настольном теннисе и киберспорте. Первые волейбольные матчи пройдут 14 октября в спортзалах гимназии № 1 в Рузе. Победители муниципального этапа представят округ на региональном этапе в марте 2027 года.

С этого сезона также пройдет семейная школьная лига. В ней выступят команды, в которые войдут родители, братья, сестры, бабушки и дедушки учащихся. Они будут состязаться в тех же дисциплинах, а победитель выйдет на региональный этап.

«Участие в школьной лиге — это не просто спортивные или интеллектуальные состязания, а важная часть воспитания подрастающего поколения. Ребята учатся ставить цели, работать в команде, достойно принимать и победы, и поражения — а эти качества пригодятся им в любой профессии и в жизни», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«Такие соревнования дают школьникам не только опыт и эмоции, но и реальные возможности: новые знакомства, мотивацию учиться и тренироваться, а иногда — и путь в большой спорт или профессию. Будем и дальше поддерживать школьные лиги и создавать условия, чтобы каждый ребенок мог найти свое направление и раскрыть потенциал», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.