В Рузе прошел III старт Кубка чемпионов Swimcup по плаванию на открытой воде

На старт III этапа серии Кубка чемпионов Swimcup вышли более 300 участников. Соревнования прошли в Рузе на Озернинском водохранилище, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участникам соревнований были предложены классические дистанции серии: «лайт» (1000 м), «классик» (2000 м), «ультра» (5000 м), «ультра» (10 км с индивидуальным сопровождением), гонка на выбывание (900 метров) и эстафета (3×300 м).

«Этот день мы запомним надолго, такого сильного похолодания в конце июня я не помню, хотя провожу заплывы уже 13 лет. Но несмотря на катаклизмы природы, соревнования прошли на высоком уровне, во многих заплывах сотые доли секунд разделяли победителей и призеров. Сегодня было жарко, жарко по-спортивному!» — прокомментировал организатор Кубка чемпионов Swimcup, многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Победителями марафонского заплыва на 10 км стали Александр Шемяков и Елена Хорс из Москвы. С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте: runningmr.ru.

Отметим, что это уже третий старт серии Кубка чемпионов «Swimcup» в этом летнем сезоне. Первый турнир состоялся в мае на Корневском карьере в городском округе Люберцы. 7 июня на Торбеевском озере в Сергиево-Посадском городском округе прошел второй заплыв. Всего в этом сезоне запланированы шесть мероприятий. В июле любители плавания на открытой воде соберутся на пляже Рублево в акватории бухты Живописная в Красногорске. Затем турнир пройдет 10 августа на Клязьминском (Пироговском) водохранилище в городском округе Мытищи. И завершится сезон 30 августа еще одним стартом на Озернинском водохранилище Рузского муниципального округа.

Регистрация на все события открыта на официальном сайте Кубка чемпионов: swimcup.ru.

Ожидается, что в заплывах летнего сезона примут участие более 3000 человек. Ознакомиться с более подробной информацией о соревнованиях можно на официальном сайте мероприятия.

Старты российской серии Swimcup на территории Московской области традиционно проходят при поддержке министерства физической культуры и спорта региона и в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Серия заплывов в 2023 году стала частью проекта «Суперлига Подмосковья». В маркете на сайте проекта можно обменять на накопленные баллы скидочный купон для регистрации на старты «Swimcup». Узнать подробное о проекте можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.