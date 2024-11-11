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В Рузе пройдут соревнования по плаванию «Золотая рыбка»

Во Дворце водных видов спорта Рузского городского округа пройдет первый этап областных соревнований по плаванию «Золотая рыбка» среди спортсменов младшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

16 ноября в многофункциональном спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта „Руза“» пройдет первый этап областных соревнований по плаванию «Золотая рыбка» среди спортсменов младшего возраста. В соревнованиях примут участие юноши 10–12 лет (2012–2014 гг. р.) и девушки того же возраста.

Спортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах: 50 м на спине, 50 м вольным стилем и эстафете 4×50 м вольным стилем. Начало заплывов запланировано на 12:00.

Подробности доступны по ссылке: https://clck.ru/3EYDkF.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.