В Рузе пройдут соревнования по плаванию «Золотая рыбка»
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Во Дворце водных видов спорта Рузского городского округа пройдет первый этап областных соревнований по плаванию «Золотая рыбка» среди спортсменов младшего возраста. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.
16 ноября в многофункциональном спортивном комплексе «Дворец водных видов спорта „Руза“» пройдет первый этап областных соревнований по плаванию «Золотая рыбка» среди спортсменов младшего возраста. В соревнованиях примут участие юноши 10–12 лет (2012–2014 гг. р.) и девушки того же возраста.
Спортсмены будут соревноваться в трёх дисциплинах: 50 м на спине, 50 м вольным стилем и эстафете 4×50 м вольным стилем. Начало заплывов запланировано на 12:00.
Подробности доступны по ссылке: https://clck.ru/3EYDkF.
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