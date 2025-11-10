В Рузе отметили заслуги мастера боевых искусств

Награда была вручена в честь Дня народного единства и отметила многолетний вклад Евгения Ятлова в развитие спорта на территории Рузского округа. Церемония состоялась в рамках открытой тренировки по боевым искусствам.

Андрей Рыбальченко особо отметил заслуги тренера, подчеркнув его профессионализм и преданность делу. По словам депутата, Евгений Валерьевич является примером честности, мудрости и преданности боевому искусству.

Тренерская деятельность Евгения Ятлова насчитывает более 20 лет успешной работы. За это время он подготовил множество призеров и чемпионов различных уровней. Его высокий профессиональный уровень подтверждается званием обладателя черного пояса III дана по Киокушинкай (I.K.O. MATSUSHIMA).

«Евгений Валерьевич Ятлов — синоним честности, мудрости и преданности боевому искусству. Под его чутким руководством дети не только оттачивают технику, но и учатся дисциплине, уважению и силе духа — тем качествам, которые делают чемпионов не только на татами, но и в жизни. Он не просто тренер, а настоящий наставник, вдохновитель и пример для всех, кто стремится к вершинам в каратэ и за его пределами. За более чем 20‑летний стаж тренерской работы он подготовил множество призеров и чемпионов различных уровней. Его профессиональный уровень подтверждает черный пояс (III Дан) по Киокушинкай (I.K.O. MATSUSHIMA),» — прокомментировал депутат Совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Рыбальченко.

На открытой тренировке Евгений Валерьевич продемонстрировал базовые приемы боевого искусства. Юные спортсмены под его руководством отрабатывали технику ударов и блоков, уделяя особое внимание правильной стойке и контролю дыхания.

Спортивный клуб «САРМАТ» продолжает набор новых учеников. Здесь каждый желающий может освоить боевое искусство, воспитать характер и обрести силу духа под руководством опытного наставника.

Традиции клуба включают не только физическую подготовку, но и воспитание важных жизненных качеств: дисциплины, уважения к сопернику и силы духа. Эти принципы помогают воспитанникам клуба достигать успехов не только в спорте, но и в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.