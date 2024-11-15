В Рузе открыли новую многофункциональную спортивную площадку

В Подмосковье открыли еще одну спортивную площадку

Дружеским футбольным матчем открыли в Рузе многофункциональную спортивную площадку, сообщили в пресс-службе округа.

Спортивное сооружение возвели в рамках инициативного бюджетирования. В открытии приняли участие заместитель главы Рузского округа Тамара Пирогова, председатель Совета депутатов Рузского округа Ирина Вереина и жители.

Площадка современная, с безопасным резиновым покрытием, есть площадка для ГТО, футбольные ворота и баскетбольные стойки, волейбольные сетки, прилегающую территорию также благоустроили.

«Инициативное бюджетирование позволяет непосредственно самим жителям принимать решение, что они хотят видеть в своём дворе или в населённом пункте. Тем самым, мы вместе реализовываем самые разные важные проекты, улучшающие жизнь людей,» — прокомментировал глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Андрей Воробьев также сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.