Спортивный журналист Константин Осипов заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подчиняется политическим интересам и принимает решения, которые не всегда являются конструктивными и объективными, сообщает RuNews24 .

Осипов считает, что именно политическое давление сыграло решающую роль в допинговом скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Если бы не этот фактор, россиянка могла бы стать олимпийской чемпионкой, подчеркнул журналист.

«WADA давно уже живет по законам двойной морали под диктовку политиков», — отметил Осипов.

Спортивный эксперт предложил альтернативные пути развития российского спорта и достижения результатов на международном уровне. Он полагает, что не стоит тратить время и энергию на борьбу с политически заинтересованными оценщиками.

Вместо этого Осипов посоветовал создавать собственные спортивные события, независимые от WADA и политического вмешательства. Атлеты и спорторганизации должны стремиться к самостоятельности и не зависеть от внешних влияний, уверен журналист. Он отметил, что создание собственных первенств и систем контроля за допингом может быть одним из путей к обсуждаемой независимости.