В России не планируют возвращать пиво на стадионы

Вице-спикер думского комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил причины, по которым инициатива о допуске пива на спортивные арены в России не получила поддержки. Он предположил, что этот вопрос можно считать закрытым, сообщает «Спорт-Экспресс» .

Свищев отметил, что по всей видимости, вопрос о возвращении пива на стадионы теперь закрыт. Закон не был принят вследствие позиции Минздрава России, который выступал против.

В текущих условиях возвращения пива на стадионы не предвидится. Представители министерства утверждают, что продажа пива на аренах способствует алкоголизации. Но, по мнению Свищева, это спорный момент.

«На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет. Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», — сказал Свищев.

Продажа пива на спортивных сооружениях запрещена с 2005 года. Исключения делались только в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году и мирового чемпионата в 2018.

