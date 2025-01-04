В Рязани прошел первый день соревнования «Технониколь. Гонка чемпионов»

В Рязани проходит двухдневное соревнование лыжников и биатлонистов «Технониколь. Гонка чемпионов». Состязания объединили лыжников и биатлонистов. Об этом рассказали РИАМО организаторы мероприятия.

В течение двух дней, 4 и 5 января 2025 года, на рязанском стадионе «Алмаз» проходят спортивные состязания в миксе двух дисциплин. За призовой фонд в 12 млн рублей лучшие спортсмены России и Беларуси соревнуются в командах «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка».

Сообщается, что на трибунах аншлаг, все билеты на спортивное зрелище раскуплены.

К полным трибунам обратился Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» – титульного спонсора события.

«Я очень благодарен, что в этот солнечный день вы приехали к нам, в Рязань, на стадион “Алмаз”. Он живет вами, и мы проводим эти соревнования для вас. <…>. Не забывайте нас, приезжайте и сами участвуйте. Болейте за своих любимых спортсменов и получайте удовольствие!» - сказал он.

Итоги первого дня

Фото - © Технониколь Фото - © Технониколь

4 января на стадионе проходили квалификации. Составы групп на эстафеты определяются по их итогам.

Биатлон. Квалификация. Женщины:

1. Анастасия Халили – 14:47.8 (2)

2. Виктория Сливко +3.8 (0)

3. Тамара Дербушева +12.8 (0)

Биатлон. Квалификация. Мужчины:

1. Антон Смольский – 13:17.4 (1)

2. Александр Поварницын +8.9 (1)

3. Эдуард Латыпов +11.5 (1)

Лыжные гонки. Квалификация. Мужчины:

1. Савелий Коростелев – 15:21.6

2. Егор Митрошин +6.6

3. Александр Терентьев +12.4

Лыжные гонки. Квалификация. Женщины:

1. Наталья Терентьева – 17:03.4

2. Татьяна Сорина +32.1

3. Екатерина Никитина +37.1

Составы команд эстафеты на 5 января

Фото - © Технониколь Фото - © Технониколь