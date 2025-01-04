В Рязани прошел первый день соревнования «Технониколь. Гонка чемпионов»
Фото - © Технониколь
В Рязани проходит двухдневное соревнование лыжников и биатлонистов «Технониколь. Гонка чемпионов». Состязания объединили лыжников и биатлонистов. Об этом рассказали РИАМО организаторы мероприятия.
В течение двух дней, 4 и 5 января 2025 года, на рязанском стадионе «Алмаз» проходят спортивные состязания в миксе двух дисциплин. За призовой фонд в 12 млн рублей лучшие спортсмены России и Беларуси соревнуются в командах «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка».
Сообщается, что на трибунах аншлаг, все билеты на спортивное зрелище раскуплены.
К полным трибунам обратился Сергей Колесников, совладелец и управляющий партнер компании «Технониколь» – титульного спонсора события.
«Я очень благодарен, что в этот солнечный день вы приехали к нам, в Рязань, на стадион “Алмаз”. Он живет вами, и мы проводим эти соревнования для вас. <…>. Не забывайте нас, приезжайте и сами участвуйте. Болейте за своих любимых спортсменов и получайте удовольствие!» - сказал он.
Итоги первого дня
Фото - © Технониколь
Фото - © Технониколь
4 января на стадионе проходили квалификации. Составы групп на эстафеты определяются по их итогам.
Биатлон. Квалификация. Женщины:
1. Анастасия Халили – 14:47.8 (2)
2. Виктория Сливко +3.8 (0)
3. Тамара Дербушева +12.8 (0)
Биатлон. Квалификация. Мужчины:
1. Антон Смольский – 13:17.4 (1)
2. Александр Поварницын +8.9 (1)
3. Эдуард Латыпов +11.5 (1)
Лыжные гонки. Квалификация. Мужчины:
1. Савелий Коростелев – 15:21.6
2. Егор Митрошин +6.6
3. Александр Терентьев +12.4
Лыжные гонки. Квалификация. Женщины:
1. Наталья Терентьева – 17:03.4
2. Татьяна Сорина +32.1
3. Екатерина Никитина +37.1
Составы команд эстафеты на 5 января
Фото - © Технониколь
Фото - © Технониколь
- Кулешова, Семиков, Казакевич, Томшин;
- Никитина, Якимушкин, Дербушева, Логинов;
- Пеклецова, Червоткин, А. Шевченко, Бабиков;
- Терентьева, Мальцев, А. Халили, К. Халили;
- Сорина, Мельниченко, Сливко, Бажин;
- Баранова, Спицов, Гришина, Емерхонов;
- Непряева, Митрошин, Резцова, Поварницын;
- Крупицкая, Ардашев, Сола, Лазовский;
- Истомина, Терентьев, Н. Шевченко, Латыпов;
- Фалеева, Коростелев, Д. Смольская,А. Смольский.