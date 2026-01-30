В реутовской школе № 6 прошли турнирные матчи по волейболу среди девушек

В четверг, 29 января, в спортивном зале школы № 6 Реутова состоялись игры 3-его тура по волейболу среди девушек в рамках Единой школьной лиги, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В ходе очередных соревнований встретились представительницы 8 городских образовательных учреждений. Участниками турнирных матчей стали учащиеся школ № 3 и Лицея (0:2), № 1 и № 10 (2:1), № 4 и № 7 (0:2) и № 6 и Гимназии (2:0).

За девушек болели их тренеры и одноклассники, поддерживая спортсменок кричалками и бурными аплодисментами. Сами волейболистки отметили, что турнир прошел в динамичной обстановке, и поблагодарили школу № 6 за гостеприимство.

Победители Единой школьной лиги уже весной отправятся на региональный этап, где будут защищать честь Реутова. Созданный в октябре 2024 года по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, проект «Школьная лига Московской области» направлен на укрепление физического здоровья учащихся образовательных организаций и повышение популярности спортивных дисциплин среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.