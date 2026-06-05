В Реутове провели турнир по нардам для людей с ОВЗ

Межмуниципальный турнир по нардам для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел 3 июня в Реутове на базе Фонда социальной поддержки населения. В соревнованиях участвовали более 30 спортсменов из 10 команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Региональный спортивный фестиваль организовало Всероссийское общество инвалидов. Реутов представили две команды. В числе почетных гостей были заместитель председателя областной организации ВОИ Светлана Терехина, председатель реутовской городской организации ВОИ Людмила Борзенкова, 17-кратная чемпионка международных лыжных марафонов Людмила Колобанова, председатель городского совета депутатов Геннадий Коконин и депутат совета Юлия Степанова.

По итогам индивидуального первенства реутовчанин Игорь Литвинов занял третье место. В командном зачете бронзу завоевала команда «РЕУТ». Победителям и призерам вручили медали.

Во время церемонии награждения директор спортивно-оздоровительного клуба «РИСК-М» Светлана Сергеенко получила медаль «За заслуги ВОИ II степени». Помощь в организации турнира оказали фонд социальной поддержки Реутова и благотворительный фонд «Око любви».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.