В Реутове прошел областной фестиваль спорта по нардам

Областной фестиваль спорта по нардам среди местных организаций Всероссийского общества инвалидов Московской области, который состоялся 18 июня, проходит в Реутове третий год подряд. В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В спортивном мероприятии приняли участие 10 команд из восьми муниципальных округов Подмосковья, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам организаторов, нарды не просто увлекательны сами по себе. Еще это и адаптивный вид спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья. Хотя по сложности нарды уступают шахматам и шашкам, наличие костей в игре предполагает элемент случайности, который часто позволяет новичкам обыгрывать очень опытных соперников.

Кроме того, нарды отлично развивают логику, память, счёт, концентрацию, пространственное воображение и стратегическое мышление. Помимо этого, игра в нарды считается одним из лучших способов эмоциональной разрядки.

После торжественного открытия игроки начали встречи, каждый в своей подгруппе за выход в полуфинал. Уровень участников фестиваля спорта был разным – от начинающих до знатоков игры. В командном первенстве первое место заняла команда Реутовского городского отделения ВОИ, второе – гости из Мытищ, на третьем расположилась команда из Подольска. В личном первенстве победителем стал реутовчанин Сергей Кабанов, «серебро» отвоевал Араик Гаспарян из Подольска, третье занял Виктор Кучерян из Мытищ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.