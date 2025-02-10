В Реутове прошел ежегодный турнир по каратэ шотокан «Кубок им. Академика Челомея»

В городском округе Реутов состоялся четвертый ежегодный турнир по каратэ шотокан «Кубок им. Академика Челомея», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Реутов.

Это масштабное спортивное событие, организованное спортивным клубом каратэ «Вектор» при поддержке АО «ВПК „НПО Машиностроения“, Союза машиностроителей России и Общественной палаты города Реутов, собрало 367 участников из 17 клубов Москвы, Московской области и Ярославской области.

Турнир проводился в двух дисциплинах — ката и кумитэ — по правилам всестилевого каратэ. Спортсмены боролись за 51 комплект медалей и кубков. За ходом соревнований следила профессиональная судейская бригада из 42 человек Федерации всестилевого каратэ города Москвы. Безопасность участников обеспечивала дежурившая на мероприятии бригада скорой помощи.

По результатам турнира спортсмены реутовского спортивного клуба «Вектор» показали отличные результаты. Первые места в категории ката завоевали Глеб Пошехонов и София Семенова. В дисциплине кумитэ победу одержала Анастасия Степашко. Артем Горбенко занял второе место в кумитэ, а Алина Царенко стала третьей в ката. Также бронзовые медали в кумитэ завоевали Севастьян Кокляев и Илья Канев.

Каждый участник турнира получил памятные подарки и сладкие сувениры с символикой мероприятия, что стало приятным дополнением к спортивному празднику.

«Турнир „Кубок им. Академика Челомея“ стал не только спортивным событием, но и значимой акцией, объединяющей город вокруг важных целей», — отметила председатель Общественной палаты Реутова Оксана Широбокова.

Кроме того, через члена Общественной палаты города Реутов Сергея Васильевича Шунякова организаторы турнира объявили о продолжении работы по поддержке реутовчан, проходящих службу в зоне проведения СВО. В ближайшее время для них планируется закупка и передача необходимых вещей и техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.