В Реутове появится еще один «Открытый стадион» в 2025 году

В городском округе Реутов активно развивается проект «Открытый стадион», реализуемый в рамках региональной программы по инициативе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Цель проекта — создание условий для бесплатных занятий спортом на школьных стадионах в неучебное время, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благодаря этой инициативе жители Реутова могут свободно посещать спортивные площадки рядом с домом, поддерживая активный и здоровый образ жизни.

В настоящее время в Реутове для посещения открыты стадионы при семи образовательных учреждениях. В 2025 году этот список пополнился благодаря открытию новой спортивной площадки на базе корпуса школы № 10 на улице Октября.

Современная инфраструктура школьного стадиона включает в себя беговые дорожки, уличные тренажеры, полосу препятствий, теннисные столы и универсальные игровые зоны. Все элементы оборудованы с учетом требований безопасности и удобства для пользователей.

Особое внимание уделяется комфортному разделению потоков учащихся и посетителей. Спортивная площадка отделена от школьного здания забором, предусмотрены отдельные входы для горожан и школьников. Кроме того, на территории установлены камеры видеонаблюдения, что позволяет обеспечить контроль за происходящим и создать безопасную среду для всех участников.

В планах администрации — продолжить модернизации спортивной инфраструктуры. Так, в 2025 году начнется реконструкция стадиона на территории гимназии. Здесь будет полностью обновлено футбольное поле и установлена современная система освещения. После завершения работ объект также будет доступен для посещения жителями.

Проект «Открытый стадион» продолжает набирать популярность у жителей Подмосковья. Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 3,5 года работы программы было открыто около 490 школьных стадионов, и в 2025 году планируется сделать доступными еще 36 объектов. Реутов активно участвует в этом процессе, предоставляя своим жителям качественную и безопасную спортивную инфраструктуру.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.