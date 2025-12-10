В Реутове 9 декабря прошла областная спартакиада для людей с ограниченными возможностями

В Реутове 9 декабря в физкультурно-оздоровительном комплексе имени В.М. Невзорова состоялась IX открытая спартакиада для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие приурочили к Международному дню людей с инвалидностью и провели при поддержке администрации города. Участники из разных городов Подмосковья соревновались в джакколо, настольном теннисе, дартсе, корнхоле, гиревом спорте и заезде на колясках.

С приветственным словом к спортсменам обратились депутаты городского Совета депутатов Геннадий Коконин и Александр Герасимов, а также председатель реутовской городской организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Борзенкова.

По итогам спартакиады победителей наградили памятными грамотами и медалями. Организаторами выступили спортсмены клуба «Риск-М» и члены ВОИ Реутова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.