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В рамках проекта «Выходи во двор» состоится пятый матч в Селятине

Сборная легендарных футболистов нашей страны 6 июля встретится с любительской сборной Наро-Фоминского городского округа. Игра станет пятой в текущем летнем сезоне проекта «Выходи во двор», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Матч пройдет в рабочем поселке Селятино на стадионе «Строитель». На сегодняшний день в серии регулярных матчей звезд с любительскими командами Подмосковья «Легенды футбола» не потерпели ни одного поражения.

Капитан команды «Легенды футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, чемпион России и Португалии, обладатель Кубка России и Португалии Дмитрий Аленичев выйдет на поле вместе с Егором Титовым, Евгением Алдониным, Александром Ширко, Дмитрием Хлестовым, Василием Ивановым, Дмитрием Вязьмикиным и голкипером Александром Филимоновым.

Бессменным тренером легенд остается трехкратный серебряный призер чемпионата СССР как игрок, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин.

Для многочисленных зрителей на трибунах игру прокомментирует спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Помимо главного события в рамках мероприятия состоятся традиционные мастер-классы, которые «Легенды футбола» проведут для юных спортсменов из местных футбольных секций.

В этом сезона запланировано 10 матчей звездной команды с любительскими сборными Московской области.

Мероприятие состоится 6 июля 2024 года по адресу: Московская область, Наро-Фоминский г. о., рабочий поселок Селятино, ул. Спортивная, д. 3, стадион «Строитель».

С момента запуска проекта «Выходи во двор» команда легенд провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.