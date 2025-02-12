Более 70 человек приняли участие в соревнованиях по волейболу «Родители — дети» в рамках Коломенской Школьной Лиги, передает пресс-служба администрации городского округа Коломна.

В спортивном состязании приняли участие команды из семи общеобразовательных учреждений муниципалитета:

— Гимназия № 2 «Квантор»

— Гимназия № 8

— СОШ № 12

— СОШ № 15

— СОШ № 16

— СОШ № 17

— СОШ № 21

«Чтобы быть счастливым, ребенку вполне достаточно нашей любви и готовности делать что-то вместе с ним! Мы были рады участвовать в этих соревнованиях. Встать плечом к плечу с подрастающим поколением, провести отличный спортивный день вместе и вместе побороться за победу, что может быть лучше», — поделилась впечатлением мама участницы Анастасия Коренкова.

Горячая игра за звание победителя развернулась между командами, в каждой из них было по шесть человек — 4 школьника и два родителя. По результатам соревнований золото взяла команда из 17 школы, одержав победу над учащимися из школы № 15 со счетом 2:0.

В городском округе Лыткарино в гимназии № 1 состоялась интеллектуальная игра с участием депутатов Юрия Егорова и Галины Морозовой, а также членов Всероссийского сообщества «Дети войны». Мероприятие было посвящено Дню воинской славы России и 82-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битве.