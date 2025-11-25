В Раменском завершился тренерский семинар по бадминтону

Курс повышения квалификации для тренеров и преподавателей по бадминтону состоялся в Раменском. Тренинг проходил с 17 по 22 ноября 2025 года на базе СК «Борисоглебский», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Впервые мероприятие было организовано Национальной федерацией бадминтона России (НФБР) совместно с Инновационным центром ОКР «Рекордика». Дебютное сотрудничество двух организаций приобрело международный формат. Программа объединила тренеров из России, Республики Беларусь и Казахстана.

«Это мой второй семинар, и я благодарен Белорусской федерации бадминтона и НФБР за возможность снова погрузиться в обучение. Удалось обменяться мнениями с более опытными коллегами и услышать разные подходы, что обогатило мои знания. Применяю методы, которым нас обучила Клавдия Геннадьевна Майорова, особенно в работе с детьми. Очень ценю продуманные семинары, которые проводят настоящие профессионалы!», — прокомментировал молодой специалист, тренер-преподаватель из Республики Беларусь Кривошеев Владимир.

По словам Натальи Толкачевой, тренера из Казахстана, участие в подобном семинаре она принимала впервые. Мотивом для прохождения курса стала интересная и актуальная тема, а также опытные педагоги.

«В ходе обучения мне удалось пообщаться со многими участниками, у которых своя история, связанная с бадминтоном», — рассказала участница тренерского семинара.

Курс «Перфекционирование профессиональных компетенций тренеров по бадминтону начальных этапов спортивной подготовки» включал в себя комплекс теоретических и практических занятий, направленных на повышение качества работы специалистов, занимающихся с начинающими спортсменами. Его программа охватывала вопросы методики обучения базовым техникам бадминтона, особенностей физической подготовки детей, построения тренировочного процесса на долгосрочную перспективу, а также инструменты оценки прогресса юных спортсменов.

Лекционный и практический блок провели ведущие специалисты:

главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова;

тренер национальной сборной Александр Гулин;

руководитель отдела образовательных программ АНО «ИЦ ОКР Рекордика» Александр Грушин.

«Современные разработки представил доктор педагогических наук, профессор, заслуженный тренер СССР и России Александр Алексеевич Грушин. Они вызвали живой отклик у участников, включая тренеров из России, Республики Беларусь и Казахстана. Международный состав слушателей позволил обменяться опытом национальных школ к подготовке спортсменов, что обогатило наш образовательный процесс», — отметила главный тренер сборной России по бадминтону Майорова Клавдия Геннадьевна.

По итогам обучения слушатели получили сертификаты о прохождении курса. Участники, успешно сдавшие экзамены, удостоены удостоверений о повышении квалификации государственного образца.

Семинар стал заметным шагом в развитии тренерской школы бадминтона: он укрепил профессиональные связи между специалистами, расширил международное взаимодействие и заложил основу для новых образовательных инициатив НФБР и АНО «ИЦ ОКР Рекордика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.