В Раменском стартовала юношеская спартакиада инвалидов

Шестнадцатая юношеская летняя спартакиада инвалидов Московской области открылась в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. В соревнованиях участвуют 13 команд из муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе спартакиады — плавание, шашки, настольный теннис, бадминтон и легкая атлетика. В этом году учреждены отдельные кубки по четырем направлениям. Команда, набравшая наибольшее количество наград, получит главный трофей соревнований.

На открытии присутствовала депутат Московской областной думы, мастер спорта Татьяна Карзубова. Она выступила главным судьей по бадминтону и отметила высокий уровень организации турнира.

«Очень приятно, что нас всегда тепло принимает Раменский муниципальный округ. Радует, что развивается спорт среди инвалидов, ему уделяется большое внимание в каждом муниципалитете. Сегодня мы видим 13 команд, и я желаю всем спортсменам показать лучший результат», — сказала Карзубова.

Директор Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, заслуженный тренер РСФСР Дмитрий Котырев подчеркнул значимость турнира для отбора перспективных спортсменов.

«Спартакиада для нас очень важна, потому что здесь мы можем увидеть общий уровень развития в области. В 2027 году пройдет Спартакиада России, и нынешние участники 14–17 лет — это будущие кандидаты на всероссийские старты», — пояснил Котырев.

В соревнованиях участвуют как опытные, так и начинающие спортсмены. Софья Кислова из Егорьевска занимается настольным теннисом после приглашения тренера и ставит перед собой цель успешно выступить на первом чемпионате. Милана Сережкова из Химок, кандидат в сборную, ранее завоевала серебро первенства России и готовится к Европейским юниорским играм в Германии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.