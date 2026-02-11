В Раменском стартовал турнир по водному поло ко Дню защитника Отечества

Турнир по водному поло среди юных спортсменов 2013–2014 годов рождения открылся 10 февраля в Раменском. В соревнованиях участвуют 10 команд из Москвы, Подмосковья, Самарской области и Крыма, сообщает пресс-служба администрации Раменского городского округа.

В Раменском стартовали соревнования по водному поло, посвященные Дню защитника Отечества. В турнире принимают участие воспитанники спортивных школ 2013–2014 годов рождения из разных регионов России. Всего заявлено 10 команд из Москвы, Подмосковья, Самарской области и Крыма.

На открытии турнира 10 февраля присутствовали ветераны боевых действий, представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа, местного отделения «Боевого братства» и член Общественной палаты округа Денис Сулимов. Он пожелал спортсменам удачи и подчеркнул, что водное поло не только развивает физическую силу, но и закаляет характер, учит командной работе и поддержке.

Ветераны боевых действий отметили, что присутствие на соревнованиях мотивирует участников стремиться к победе. Представитель Ассоциации ветеранов СВО Фома Овчинников провел параллели между командной игрой и поддержкой в сложных жизненных ситуациях.

Все команды продемонстрировали волю к победе и спортивный дух. Турнир стал для юных ватерполистов важным этапом в их спортивной карьере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.