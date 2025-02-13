В Раменском стартовал проект «Дошкольное дзюдо»

Инициатор проекта — Федерация дзюдо. Этот проект был запущен еще в 2018 году в Сочи. Город Раменское стал двадцать второй по счету площадкой, принявшей эту программе. Для раменских спортсменов вхождение в федерацию дзюдо дает шанс выхода на новый уровень.

«Тренеры будут принимать участие в семинарах, повышать квалификацию, а значит, и мастерство воспитанников будет расти. В Раменском округе в связи с этим событием состоялась открытая тренировка по ОФП с элементами дзюдо. На занятие пришли дети от 4 до 6 лет, которые занимаются с тренером общей физической подготовкой, изучают элементы дзюдо, участвуют в играх и эстафетах», — рассказала Маргарита Романова, руководитель направления «Дошкольное дзюдо» Федерации дзюдо России.

В рамках проекта «Дошкольное дзюдо» в Раменском округе состоялась открытая тренировка по общефизической подготовке с элементами дзюдо. Этот спорт уникален тем, что им можно заниматься с очень раннего возраста.

«Дзюдо можно заниматься с 4 лет, и в любом другом возрасте тоже можно смело стать дзюдоистом. Федерация развивает много проектов по всей стране, таких как „Дошкольное дзюдо“, в учебных учреждениях — „Мой первый пояс“ и „Школьная лига дзюдо“, „Семья чемпионов“ — совместные занятия детей и родителей, детско-юношеские лиги и программа „Зритель“, — отметила Яна Дмитриева, руководитель Департамента массового дзюдо Федерации дзюдо России.

Перед началом занятий дзюдо необходимо пройти небольшое тестирование после знакомства с тренером. Запись осуществляется на сайте школы единоборств «Русский Самурай». Подробнее ознакомиться с информацией можно на сайте Федерации дзюдо России.

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