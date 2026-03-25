В Раменском стартовал чемпионат России по футзалу среди незрячих

Чемпионат и первенство России по футзалу среди спортсменов с нарушением зрения проходят с 23 по 28 марта в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В турнире участвуют семь команд из Красноярского края, Новосибирской, Тюменской и Рязанской областей, Республики Дагестан и других регионов страны. Соревнования объединяют как опытных игроков, так и юных спортсменов, для которых участие становится важным этапом в спортивной карьере.

Турнир проводится уже в 25-й раз и считается одним из ключевых событий в адаптивном спорте. Для участников это не только борьба за медали, но и возможность заявить о себе и получить соревновательный опыт.

«Нас семеро человек приехало, и это мой первый опыт участия в соревнованиях такого масштаба. Мы хотим посмотреть, в каких условиях все организовано в Раменском, и понять, к чему готовиться и к чему стремиться», — поделился тренер-преподаватель Центра адаптивного спорта Красноярского края Вадим Самодуров.

По словам организаторов, футзал помогает спортсменам развивать командные навыки, преодолевать барьеры и уверенно двигаться к поставленным целям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.