В Раменском состоялся турнир памяти Героя Советского Союза Виктора Горячева

В годы Великой Отечественной войны он повторил подвиг Николая Гастелло, направив свой горящий самолет на фашистскую танковую колонну.

Турнир памяти Виктора Горячева начал проводиться еще в СССР. Тогда он носил статус всесоюзного и на него съезжались представители всех советских республик, ныне ставшие независимыми государствами. Сейчас в Раменское приезжают борцы греко-римского стиля практически со всей России.

Почетными гостями открытия соревнований стали председатель Совета депутатов Раменского муниципального округа Юрий Ермаков, председатель комитета по образованию Наталья Асеева, председатель комитета по спорту и молодежной политике Ольга Гончаренко, директор спортивной школы «Старт» Вера Плеханова и директор СК «Борисоглебский» Виктор Пронин.

Все они пожелали борцам спортивной удачи. Но главное — обойтись без травм и повреждений.

Сегодняшний турнир собрал 220 спортсменов из 15 субъектов Российской Федерации.

«Спорт — это патриотизм, это — дружба, это — дисциплина, — отметил Юрий Ермаков, приветствуя участников соревнований. — Даже если сегодня кто-то не одержит победу, у всех есть шанс проанализировать свои ошибки, и в следующий раз стать лучшим! На соревнованиях проигравших нет. Они дают огромный опыт для будущих побед».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.