В Раменском состоялись соревнования по кануполо «Февральский микс»

Заявку мог подать любой желающий, в результате организовали шесть команд. Они получили названия по цветам своих жилетов: белые, синие, красные, фиолетовые, оранжевые и зеленые.

Соревнования проходили по круговой системе. Все команды были подготовлены одинаково хорошо, и зрелище было напряженным. Атаки сменялись на игру в обороне. Каждый матч был непредсказуемым. По итогам турнира «Февральский микс» места распределились следующим образом: первое место заняла команда «Белых», второе — команда «Зеленых», а третье — команда «Оранжевых». Лучшими бомбардирами (по 7 голов) стали Павел Волков из Москвы и Алексей Коньков из Костромы. А вот лучшим вратарем (26 отбитых бросков) стал Павел Бородин из Раменского.

Главный тренер сборной России по кануполо Евгений Сеннер и капитан женской сборной России по кануполо Дарья Букринская провели церемонию награждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.