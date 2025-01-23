В Раменском состоится ежегодный кубок России по Панкратиону «ЮБИЭС»

Кубок России по Панкратиону «ЮБИЭС» пройдет с 7 по 9 февраля в спорткомплексе «Борисоглебский» в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Раменское.

Целью соревнований является популяризация, развитие и совершенствование древнего олимпийского вида единоборств — «панкратион», а также формирование здорового образа жизни, воспитание чувства патриотизма и духовности.

К соревнованиям допускаются спортсмены мужского пола от 8 лет по возрастным категориям от 8 до 13 лет, от 14 до 15 лет, от 16 до 17 лет и старше 18 лет.

Кубок России по Панкратиону «ЮБИЭС» будет состоять из трех раундов: Первый раунд — всестилевая борцовская техника, второй — всестилевая ударная техника и третий — смешанное единоборство.

На соревновании будет присутствовать профессиональное судейство и медицинское обслуживание, сам турнир будет красочно оформлен, а отличившимся участникам будут присвоены звания КМС от 14 лет и МС от 16 лет.

Самые сильные спортсмены из регионов страны смогут побороться за главный трофей — чемпионский пояс турнира в каждой весовой и возрастной категории. Кроме этого, победители и призеры получат кубки, уникальные медали и грамоты.

Заявки принимаются не позднее 2-го февраля до 16.00 по электронной почте: info@mosligapankration.ru, либо в «WhatsApp» по номеру телефона — 89671673388.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.