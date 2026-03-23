В Раменском прошло XXII первенство России по голболу

XXII первенство России по голболу прошло с 13 по 20 марта в Раменском. В турнире среди юниоров участвовали 11 команд — это максимальный показатель с 2019 года. Среди юношей победил Краснодарский край, среди девушек — Московская область, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году соревнования отличались высокой конкуренцией и обновленным форматом. Из-за переноса сроков очной классификации, которая проводилась впервые, часть спортсменов исключили, а женская сборная Свердловской области снялась с турнира. В результате организаторы сократили сетку плей-офф: отменили четвертьфиналы и матчи за 5–10-е места, а команды, занявшие третьи места в группах, завершили выступление. Борьба за медали началась сразу с полуфиналов — такой формат не применялся с 2010 года, за исключением малочисленных турниров.

Среди юношей победителем стала сборная Краснодарского края. Команда выиграла пять из шести матчей, включая финал, досрочно. Второе место заняла Нижегородская область, третье — Московская область-2. Далее расположились Московская область-1, Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Свердловская область, Республика Татарстан, Липецкая область, Калужская область и Красноярский край.

В турнире среди девушек золото завоевала сборная Московской области, обыграв в финале команду Республики Адыгея, которую эксперты считали фаворитом. Капитан Ярослава Полушкиина сыграла ключевую роль благодаря опыту выступлений в плей-офф. Бронзу получила Нижегородская область, уступившая Подмосковью в полуфинале лишь в овертайме после того, как отыграла отставание в три мяча. Четвертой стала Липецкая область, пятой — Москва.

Турнир показал рост интереса к юниорскому голболу и выравнивание уровня подготовки региональных сборных. При этом сокращение игровой программы лишило команды части матчей плей-офф.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.